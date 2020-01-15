Лондон отметит выход из ЕС масштабным праздником

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Власти Лондона одобрили проведение масштабной вечеринки в честь выхода Великобритании из Евросоюза. Заявку на проведение тематического массового мероприятия подал лидер "Brexit" Найджел Фарадж. Местом проведения вечеринки станет площадь перед британским парламентом.
"Это важный момент в истории этой страны, и его нужно отпраздновать", - сказал Фарадж.
Ранее политик жаловался, что ему отказали в разрешении на фейерверки в честь Brexit.
Предполагается, что праздник станет одним из наиболее фотографируемых мероприятий. Участвовать в нем изъявили желание более 12 тыс. человек. В то же время власти еще не огласили общий план мероприятий, посвященных выходу Великобритании из ЕС.
Как сообщал портал "Комментарии", глава британского правительства Борис Джонсон обратился к госслужащим с просьбой не употреблять слово Brexit после того, как государство выйдет из состава Евросоюза.
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