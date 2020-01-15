Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Лондон отметит выход из ЕС масштабным праздником
НОВОСТИ Все новости

Лондон отметит выход из ЕС масштабным праздником

Вечеринка в честь Brexit пройдет под стенами парламента

сегодня, 17:29
Автор:

• Сергей Медведев

Власти Лондона одобрили проведение масштабной вечеринки в честь выхода Великобритании из Евросоюза. Заявку на проведение тематического массового мероприятия подал лидер "Brexit" Найджел Фарадж. Местом проведения вечеринки станет площадь перед британским парламентом.

 "Это важный момент в истории этой страны, и его нужно отпраздновать", - сказал Фарадж.

Ранее политик жаловался, что ему отказали в разрешении на фейерверки в честь Brexit.

Предполагается, что праздник станет одним из наиболее фотографируемых мероприятий. Участвовать в нем изъявили желание более 12 тыс. человек. В то же время власти еще не огласили общий план мероприятий, посвященных выходу Великобритании из ЕС.

Как сообщал портал "Комментарии", глава британского правительства Борис Джонсон обратился к госслужащим с просьбой не употреблять слово Brexit после того, как государство выйдет из состава Евросоюза.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uk.reuters.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...