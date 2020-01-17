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Британия не станет депортировать европейцев после выхода из ЕС

Гражданам Евросоюза разрешат остаться в Великобритании на определенный срок

сегодня, 15:53
Автор:

• Сергей Медведев

Граждане Евросоюза, которые проживают в Великобритании и не успели подать заявку на пребывание, получат право остаться в стране на определенный срок. Власти не намерены проводить автоматическую депортацию европейцев. Об этом заявил координатор Европейского парламента по вопросам Brexit Гай Верхофстадт.

По словам чиновника, министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли во время встречи с ним заявил, что для таких граждан ЕС будет установлен срок до июня 2021 года.

"Автоматической депортации не будет. После льготного периода у них будет возможность подать заявку, объясняя, почему это было невозможно сделать в рамках обычных процедур", - заявил Верхофстадт.

Напомним, что Великобритания должна покинуть состав Евосоюза не позднее 31 января 2020 года. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будет с Великобританией после Brexit.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-citizens/uk-will-not-automatically-deport-eu-nationals-after-brexit-verhofstadt-idUSKBN1ZG1H8?il=0
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