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Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции

Супруга принца Гарри попрощалась со своей прислугой

сегодня, 22:30
Автор:

• Ростопира Наталья

Герцогиня Сассекская распустила весь персонал британской резиденции Фрогмор-хаус. Об этом передает таблоид Daily Mail. Согласно сообщению, управляющему особняка и горничной уже подыскали работу на других должностях в Виндзорском замке ее Величества Елизаветы II. Остальным сотрудникам, работающим по найму, уже сообщили об увольнении.

"Работникам уже предлагают другие вакансии в резиденции. Там постоянно работает одна горничная и управляющая домом. Другие приходят тогда, когда нужно. Для многих было честью, трудится и жить в Фрогморе, поэтому они тоже находятся в шоке", – заявил изданию инсайдер.

Как передают западные издания, после громкого заявления Меган Маркл и принца Гарри о решении отсоединиться от королевской семьи, герцог Сассекский остался в Великобритании, чтобы решить все насущные вопросы касательно будущего его семьи.

Известно, что весь персонал подбирала сама Меган, в свою очередь, подойдя к этому вопросу с особой ответственностью. Поэтому она открыто и трогательно попрощалась с людьми, которые работали на семью королевских монархов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая леди США снова показала свое отношение к Дональду Трампу.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7896661/Harry-Meghans-Frogmore-staff-AXED-Speculation-mounts-couple-settle-Canada.html?fbclid=IwAR1M52uav-QYHCMZssPAwK6QyV8iU8tPu7M0zYSJbrZO3Gbbkiu_bCAdaSk
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