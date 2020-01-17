Меган Маркл уволила персонал в британской резиденции

Герцогиня Сассекская распустила весь персонал британской резиденции Фрогмор-хаус. Об этом передает таблоид Daily Mail. Согласно сообщению, управляющему особняка и горничной уже подыскали работу на других должностях в Виндзорском замке ее Величества Елизаветы II. Остальным сотрудникам, работающим по найму, уже сообщили об увольнении.

"Работникам уже предлагают другие вакансии в резиденции. Там постоянно работает одна горничная и управляющая домом. Другие приходят тогда, когда нужно. Для многих было честью, трудится и жить в Фрогморе, поэтому они тоже находятся в шоке", – заявил изданию инсайдер.

Как передают западные издания, после громкого заявления Меган Маркл и принца Гарри о решении отсоединиться от королевской семьи, герцог Сассекский остался в Великобритании, чтобы решить все насущные вопросы касательно будущего его семьи.

Известно, что весь персонал подбирала сама Меган, в свою очередь, подойдя к этому вопросу с особой ответственностью. Поэтому она открыто и трогательно попрощалась с людьми, которые работали на семью королевских монархов.



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