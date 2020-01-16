Мелания Трамп на публике оттолкнула руку супруга

Слухи о том, что в браке Мелании и Дональда Трамп не все гладко, бытуют уже давно. Многие утверждают, что Мелания ненавидит своего супруга, и выполняет роль первой леди только для того, чтобы не навредить репутации президента. Стоит отметить, что во время многих совместных выходов на публику первая леди США не скрывает свое пренебрежение по отношении к своему мужу.

И вот, один из последних совместных выходов Мелании и Дональда также оказался в центре внимания. Так, первая супружеская пара Америки во время матча по американскому футболу – 2020 College Football Playoff National Championship – Мелания и Дональд Трамп вышли на поле, чтобы прослушать гимн. В какой-то момент президент США взял за руку супругу, но она достаточно резко выдернула ее. Такой поступок вновь породил массу слухов о кризисе в браке президентской четы.

Интернет-пользователи предполагают, что Меланию Трамп силой удерживают в Белом доме, поэтому она демонстративно на публике показывает свое истинное отношение к законному супругу.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп прокомментировал заявление герцогов Сассекских.

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