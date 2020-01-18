В Британии обнародовали программу последнего дня в Евросоюзе

Правительство Великобритании 31 января проведет внеочередное заседание, посвященное выходу Соединенного Королевства из состава европейского Союза. Об этом сказано в плане правительства, передает ВВС.



"Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей (для населения)", - сказано в сообщении.



Заседание правительства пройдет не в Лондоне, а на севере Англии. По результатам досрочных парламентских выборов местные жители поддержали Консервативную партию действующего премьера Бориса Джонсона.



Кроме того, 31 января вечером Джонсон выступит со специальным обращением к жителям Великобритании.



Как сообщал сайт "Комментарии", выход из Евросоюза уже принес Великобритании ущерб в размере 130 млрд фунтов, или 170 млрд долл. Согласно новому исследованию, до конца 2020 года эта сумма может вырасти до 200 млрд фунтов (около 260 млрд долл.)





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