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В Британии обнародовали программу последнего дня в Евросоюзе

Основные политические события будут происходить не в Лондоне

сегодня, 08:59
Автор:

• Мария Чиренко

Правительство Великобритании 31 января проведет внеочередное заседание, посвященное выходу Соединенного Королевства из состава европейского Союза. Об этом сказано в плане правительства, передает ВВС.

"Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей (для населения)", - сказано в сообщении.

Заседание правительства пройдет не в Лондоне, а на севере Англии. По результатам досрочных парламентских выборов местные жители поддержали Консервативную партию действующего премьера Бориса Джонсона.

Кроме того, 31 января вечером Джонсон выступит со специальным обращением к жителям Великобритании.

Как сообщал сайт "Комментарии", выход из Евросоюза уже принес Великобритании ущерб в размере 130 млрд фунтов, или 170 млрд долл. Согласно новому исследованию, до конца 2020 года эта сумма может вырасти до 200 млрд фунтов (около 260 млрд долл.)



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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-politics-51149538
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