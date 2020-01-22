Скандал с тризубом: в Лондоне разъяснили свою позицию по украинскому гербу

Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис во время выступления в парламенте в очередной раз выразил сожаление в связи с оскорблением Украины, связанным с внесением трезубца в "Руководство по противодействию экстремизму". Об этом сообщило Посольство Украины в Британии.



"Британская полиция четко заявила, что сожалеет о любом оскорблении, которое могло быть вызвано включением символа украинского трезубца в свой внутренний учебный документ. Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих служебных обязанностей", - пояснил министр.



Льюис также отметил, что многие символы, включенные в этот перечень, "сами по себе не представляют контр-террористического интереса".



"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в ​​качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство", - добавил он.



Министр добавил, что правоохранители признают тризуб государственным гербом Украины и символом, который "имеет важное конституционное, историческое и культурное значение для украинского народа".





Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Великобритания внесла украинский тризуб в перечень террористических символов.

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