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"Время пришло!": соглашение по Brexit будет подписано завтра

Евросоюз и Британия договорились о дате и времени подписания Brexit

23 января 2020, 14:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Завтра, 24 января, Европейский союз и Великобритания совместно подпишут соглашение по выходу последней из состава первого. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

Завтра  президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

"Точное время подписания будет подтверждено позже", - добавил Мамер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  парламент Британии окончательно одобрил закон об условиях BrexitДепутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов.  Теперь его должна подписать королева Елизавета II.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-zavtra-podpishet-soglashenie-brexit-1579780749.html
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