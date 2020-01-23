"Время пришло!": соглашение по Brexit будет подписано завтра

Завтра, 24 января, Европейский союз и Великобритания совместно подпишут соглашение по выходу последней из состава первого. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на представителя Еврокомиссии Эрика Мамера.

Завтра президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем подпишет соглашение о выходе Британии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергии.

"Точное время подписания будет подтверждено позже", - добавил Мамер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент Британии окончательно одобрил закон об условиях Brexit. Депутаты поддержали все пять поправок к законопроекту, которые были внесены палатой лордов. Теперь его должна подписать королева Елизавета II.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!