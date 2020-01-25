В Шотландии 75-летний мужчина обнаружил свое надгробие на городском кладбище

Пожилой шотландец обнаружил свое надгробие на городском кладбище, передает издание The Courier. В сообщении говорится, что 75-летний Алан Хаттэль заподозрил неладное еще несколько месяцев назад, когда ему прекратили звонить родственники и друзья. Мужчина добавил, что теперь знает причину, по которой родственники оборвали связи с ним, потому что у людей сложилось впечатление, что он мертв.

Хаттэль утверждает, что возведение надгробного камня на кладбище Ньюмонтхилл в Форфаре было сделано без его ведома. Он также говорил с должностными лицами Совета Ангуса и планирует убрать надгробие, которое носит его имя. К слову, Алан вообще не планирует быть похороненным, он хочет, чтобы после смерти его тело кремировали.

А вот вину за надгробие мужчина возложил на свою бывшую супругу, с которой они развелись около 26 лет назад. "Я никогда не говорил, что хочу быть похороненным вместе со своей бывшей женой", - рассказал Алан Хаттель.

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