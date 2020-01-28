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Кабриолет принцессы Дианы продадут с молотка: названа цена

Кабриолет несколько лет находился в частной коллекции

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сегодня, 28 марта, в Бирмингеме выставили на аукцион легендарный автомобиль Audi 80 Cabriolet, который принадлежал принцессе Диане. Об этом сообщает издание Gulfnews. 

Принцесса Уэльская часто попадала в объективы фотокамер за рулем бирюзового кабриолета, также, как и ее муж Чарльз, поэтому в 90-х года эта модель пользовалась огромным спросом. После развода с супругом леди Ди оставила автомобиль себе, но стала гораздо меньше на нем ездить. А после трагической гибели принцессы Дианы в 1997 году, кабриолет перешел в частную коллекцию и за последние 20 лет сменил несколько хозяев.

Представители аукциона утверждают, что раритетное транспортное средство находится в идеальном состоянии, его пробег составляет 34 тыс. километров. Специалисты предполагают, что автомобиль может уйти с молотка за 40 тысяч фунтов (около 50 тысяч долларов).

К слову, два года назад этот раритетный транспорт уже выставляли на торги и выручили за него 75 тыс. долларов. Человек, который был обладателем кабриолета, решил остаться анонимом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что легендарное платье принцессы Дианы выставили на аукцион.


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Источник: https://gulfnews.com/auto/news/princess-dianas-iconic-audi-80-cabriolet-set-to-go-under-the-hammer-1.1580106103102
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