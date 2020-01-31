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Опубликовано письмо принцессы Дианы своим сыновьям

Принцесса написала письмо еще 24 года назад

сегодня, 20:35
Автор:

• Ростопира Наталья

В сети появилось ранее не опубликованное послание британской принцессы Дианы своим детям. Известно, что бывшая невестка ее Величества Елизаветы II написала письмо еще в 1996 году, за 12 месяцев до своей трагической гибели. Письмо на своей официальной странице в соцсети Instagram опубликовал бывший прислуга покойной леди Дианы Пол Баррелл. 

К слову, послание принцам Уильяму и  Гарри их мать написала от руки 24 года назад‎: "Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена будут расти и принесут необходимую силу, знания и стабильность".

В свою очередь, Баррелл рассказал, что вспомнил о письме леди Ди только после громкого заявления 35-летнего принца Гарри и его сепруги Меган Маркл. Напомним, герцоги Сассекские  отказались от своих королевских титулов.

"Я вспомнил о послании Дианы после того, как Гарри и Меган решили начать новую жизнь. Это слова о безусловной любви матери к детям, которые спустя 24 года все так же актуальны", – отметил Пол Баррелл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что  принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II.






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Источник: https://www.instagram.com/p/B7yDcEVj9C-/
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