В Лондоне сожгли флаг Евросоюза

В центре Лондона, жители Британии, которые поддерживали Brexit, сожгли флаг Европейского Союза за несколько часов. Об этом пишет Reuters.

Были и такие, которые осуждали жителей Британии, которые поддерживали членство в ЕС. Приблизительно 300 человек прошлись по центру Лондона до офиса Европейской комиссии.

Сотрудника полиции пришлось сформировать линию, чтобы разделить две группы.

Сторонники Brexit пели "Позор тебе, позор тебе", "Лузеры, лузеры" и "Пока, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne – эту песню принято выполнять на прощание.

Ранее лидеры ЕС заявили, что после выхода Британии Евросоюз останется оптимистичным проектом.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из Евросоюза, который фактически состоится сегодня ночью. Уже и известно, что подавать гостям на стол. В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареной курятины, ростбиф и другие заманчивые деликатесы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!