В Лондоне сожгли флаг Евросоюза

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В центре Лондона,
жители Британии, которые поддерживали Brexit, сожгли флаг Европейского
Союза за несколько часов. Об этом пишет Reuters.
Были и такие, которые осуждали жителей Британии, которые
поддерживали членство в ЕС. Приблизительно 300 человек прошлись по центру Лондона до офиса Европейской
комиссии.
Сотрудника полиции
пришлось сформировать линию, чтобы разделить две группы.
Сторонники Brexit пели "Позор тебе, позор тебе",
"Лузеры, лузеры" и "Пока, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne –
эту песню принято выполнять на прощание.
Ранее лидеры ЕС заявили, что после выхода Британии Евросоюз останется оптимистичным проектом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из Евросоюза, который фактически состоится сегодня ночью. Уже и известно, что подавать гостям на стол. В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареной курятины, ростбиф и другие заманчивые деликатесы.
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