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В Лондоне сожгли флаг Евросоюза

Жители Британии сожгли флаг Евросоюза в центре Лондона

сегодня, 01:38
Автор:

• Ольга Чародий

В центре Лондона,  жители Британии, которые поддерживали Brexit, сожгли флаг Европейского Союза за несколько часов. Об этом пишет Reuters.

Были и такие, которые осуждали жителей Британии, которые поддерживали членство в ЕС. Приблизительно 300 человек прошлись  по центру Лондона до офиса Европейской комиссии.

Сотрудника  полиции пришлось сформировать линию, чтобы разделить две группы.

Сторонники Brexit пели "Позор тебе, позор тебе", "Лузеры, лузеры" и "Пока, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne – эту песню принято выполнять на прощание.

Ранее лидеры ЕС заявили, что после выхода Британии Евросоюз останется оптимистичным проектом.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из Евросоюза, который  фактически состоится сегодня ночьюУже и известно, что подавать гостям на стол. В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареной курятины, ростбиф и другие заманчивые деликатесы.

 


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Источник: https://www.reuters.com/
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