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"Британия уходит": сегодня состоится официальный Brexit

Выход Британии из ЕС состоится в ночь с 31 января на 1 февраля

сегодня, 14:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 Великобритания прекратит быть членом Евросоюза. Об этом напоминает агентство "РБК-Украина".

Соглашение по Brexit было утверждено правительством страны и ратифицировано Европарламентом спустя 3,5 года после референдума. Оно обеспечивает упорядоченный выход Британии из Евросоюза и касается прав граждан, финансового регулирования, переходного периода, а также других вопросов.

С вступлением в силу соглашения начнется переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период введено для того, чтобы дать гражданам больше времени и бизнеса адаптироваться к новым условиям после выхода Британии из ЕС.

"Во время переходного периода Соединенное Королевство продолжит применять законодательство Евросоюза, но не будет представлен в институтах ЕС. Переходный период может быть продлен на один или два года, если обе стороны согласятся на это до 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении на сайте европейского совета.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что члены Европейского Совета утвердили в письменном виде соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/velikobritaniya-vyhodit-es-glavnoe-1580470109.html
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