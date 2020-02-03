Появились новые подробности о Скрипалях

Отравленные в Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы, но место их нахождение засекречено ради их же безопасности. Об этом рассказала посол Великобритании в России Дебора Броннерт, пишет "Коммерсант".

По ее словам, место нахождения семьи не разглашается, потому, что британская сторона уважает право Скрипалей принимать решение самостоятельно, поэтому правоохранительных органы будут всегда руководствоваться желанием частных лиц.

Дебора Броннерт не захотела уточнить, находятся ли Скрипали именно в Великобритании, сославшись на то, что не может комментировать подобные вопросы.

Как сообщали "Комментарии", Сергея Скрипаля отравили 4 марта 2018 года, полиция выяснила, что его пытались убить нервнопаралитическим веществом, мотивом могла стать месть. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия Скрипаль: их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания.

В Солсбери в пиццерии Zizzi, где Скрипаль и его дочь Юлия обедали в воскресенье, 4 марта сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что за отравление Скрипаля и его дочери ответственна Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль. По словам Лаврова, международные нормы обязывают Британию пойти на такой шаг, однако она отказывается.

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