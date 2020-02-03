В Британии заявили об отказе от евростандартов после Brexit

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Великобритания не будет соблюдать торговые правила Европейского Союза. Об этом сказано в речи премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, с которой он выступит сегодня, 3 февраля, перед бизнесменами и дипломатами, сообщает ВВС.
"Нет нужды в соглашении о свободной торговле, которое предусматривает принятие правил Евросоюза. Нам часто говорили, что мы должны выбирать между полным доступом к рынку ЕС... или амбициозным соглашением о свободной торговле, которое открывает рынки и избегает регламентного регулирования ЕС на примере Канады", - сказано в речи.
При этом глава британского правительства не исключил, что заключить такую торговую сделку не получится.
"Мы хотим соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению Канады, но в очень маловероятном случае, если мы не добьемся успеха, тогда наша торговля должна будет основываться на нашем существующем соглашении о выходе из ЕС", - скажет Джонсон.
При этом Джонсон уверен, что Великобритания "будет процветать".
Как сообщал сайт "Комментарии", 31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского Союза.
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