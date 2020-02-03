Язык

Українська

Русский

Coinspot 03.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 03.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания В Британии заявили об отказе от евростандартов после Brexit
НОВОСТИ Все новости

В Британии заявили об отказе от евростандартов после Brexit

Премьер Британии не исключил, что новое торговое соглашение с ЕС подписать не удастся

сегодня, 12:21
Автор:

• Мария Чиренко

В Британии заявили об отказе от евростандартов после Brexit

Великобритания не будет соблюдать торговые правила Европейского Союза. Об этом сказано в речи премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, с которой он выступит сегодня, 3 февраля, перед бизнесменами и дипломатами, сообщает ВВС.

"Нет нужды в соглашении о свободной торговле, которое предусматривает принятие правил Евросоюза. Нам часто говорили, что мы должны выбирать между полным доступом к рынку ЕС... или амбициозным соглашением о свободной торговле, которое открывает рынки и избегает регламентного регулирования ЕС на примере Канады", - сказано в речи.

При этом глава британского правительства не исключил, что заключить такую торговую сделку не получится.

"Мы хотим соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению Канады, но в очень маловероятном случае, если мы не добьемся успеха, тогда наша торговля должна будет основываться на нашем существующем соглашении о выходе из ЕС", - скажет Джонсон.

При этом Джонсон уверен, что Великобритания "будет процветать".

Как сообщал сайт "Комментарии", 31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского Союза.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-51351914
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...