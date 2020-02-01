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Британия вышла из состава Евросоюза

Соглашение о Brexit вступило в силу

сегодня, 02:15
Автор:

• Ольга Чародий

Британия покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Как заявил в телеобращении к нации Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал. 

 

"За последние 50 лет Евросоюз развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", − подчеркнул он.

 

По мнению британского премьера, главной задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии различных регионов.

 

При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон устраивает вечеринку для Кабинета министров в честь выхода страны из Евросоюза, который  фактически состоится сегодня ночьюУже и известно, что подавать гостям на стол. В меню войдут бисквиты с голубым сыром, ягнятина, шашлыки из жареной курятины, ростбиф и другие заманчивые деликатесы.



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