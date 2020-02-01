Британия вышла из состава Евросоюза

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Британия покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Как заявил в телеобращении к нации Борис Джонсон, без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.
"За последние 50 лет Евросоюз
развился в том направлении, которое более не подходит этой стране. И такую
оценку вы, британский народ, дали на избирательных участках", −
подчеркнул он.
По мнению британского премьера, главной
задачей правительства на данном этапе является объединение страны, расколотой
разногласиями по теме Brexit, а также устранение перекосов в развитии
различных регионов.
При этом Джонсон выразил надежду на продолжение конструктивного
сотрудничества с Евросоюзом, членом которого королевство пробыло с 1973 года.
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