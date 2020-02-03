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За теракт в Лондоне взяло ответственность ИГИЛ, - СМИ

Сами руководители ИГИЛ не предоставили доказательств по совершению теракта с жертвами

сегодня, 16:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

За теракт в Лондоне взяло ответственность ИГИЛ, - СМИ

В теракте, который был совершен вчера в одном из районов  в Лондоне и привел к жертвам ножевых ранений, признали свою ответственность лидеры Исламского государства (ИГИЛ). Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на издание  Amaq, близкое к ИГИЛ.

При этом само ИГИЛ пока не предоставило доказательств своей причастности.

"Вчера совершивший теракт в районе Стретем на юге Лондона боец Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", - указано в сообщении ближневосточного информагентства.

Напомним, накануне портал "Комментарии" сообщал, что в Лондоне произошел теракт с нанесением тяжких ножевых ранений, в результате которого нападавший был застрелен полицией.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-britain-security-islamic-state/islamic-state-claims-south-london-attack-amaq-news-agency-idUSKBN1ZX1J1
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