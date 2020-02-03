За теракт в Лондоне взяло ответственность ИГИЛ, - СМИ

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
В теракте, который был совершен вчера в одном из районов в Лондоне и привел к жертвам ножевых ранений, признали свою ответственность лидеры Исламского государства (ИГИЛ). Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на издание Amaq, близкое к ИГИЛ.
При этом само ИГИЛ пока не предоставило доказательств своей причастности.
"Вчера совершивший теракт в районе Стретем на юге Лондона боец Исламского государства совершил атаку в ответ на призывы совершать атаки против ИГИЛ со стороны стран коалиции", - указано в сообщении ближневосточного информагентства.
Напомним, накануне портал "Комментарии" сообщал, что в Лондоне произошел теракт с нанесением тяжких ножевых ранений, в результате которого нападавший был застрелен полицией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости