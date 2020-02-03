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"В Лондоне обнаружили бомбу": оживленный район срочно эвакуируют

Район Сохо известен самыми популярными заведениями в Лондоне

сегодня, 20:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

"В Лондоне обнаружили бомбу": оживленный район срочно эвакуируют

Сегодня в Лондоне из-за найденной строителями бомбы времен Второй Мировой, которая не разорвалась, эвакуировали несколько центральных улиц. Об этом передает  западное агентство ВВС.

Как сообщает пресса, инцидент произошел  в центральном лондонском районе Сохо. Здесь располагаются одни из самых популярных в Лондоне бары, рестораны и театры.

В частности, были эвакуированы посетители отеля и театра с одноименным названием, а также клуб "Граучо". Район также известен тем, что в нем находятся крупнейшие дистрибьюторы британской киноиндустрии.

Напомним, вчера портал "Комментарии" сообщал об уличном теракте в Лондоне, когда вооруженный ножом мужчина, нанес несколько смертельных ножевых ранений окружающим и был застрелен полицией.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-england-london-51361924
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