"В Лондоне обнаружили бомбу": оживленный район срочно эвакуируют

Сегодня в Лондоне из-за найденной строителями бомбы времен Второй Мировой, которая не разорвалась, эвакуировали несколько центральных улиц. Об этом передает западное агентство ВВС.

Как сообщает пресса, инцидент произошел в центральном лондонском районе Сохо. Здесь располагаются одни из самых популярных в Лондоне бары, рестораны и театры.

В частности, были эвакуированы посетители отеля и театра с одноименным названием, а также клуб "Граучо". Район также известен тем, что в нем находятся крупнейшие дистрибьюторы британской киноиндустрии.

Напомним, вчера портал "Комментарии" сообщал об уличном теракте в Лондоне, когда вооруженный ножом мужчина, нанес несколько смертельных ножевых ранений окружающим и был застрелен полицией.

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