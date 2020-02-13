Правительство Британии подверглось серьезным изменениям

Сегодня глава британского правительства Борис Джонсон поменял шестерых министров в составе руководства страны. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Кабмина Великобритании.

Так, в качестве новых членов правительства были назначены Энн-Мари Тревелиан (министр по вопросам международного развития), Алок Шарма (министр по делам бизнеса), Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта), Брэндон Льюис (министер по делам Северной Ирландии), Джордж Юстис (министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития).

При этом большинство министров свои портфели сохранили. Их перечень приводим ниже:

Майкл Гоув - министр по особым поручениям;

Доминик Рааб - министр иностранных дел

Прити Пател - министр внутренних дел

Роберт Бакленд - министр юстиции

Бен Уоллес - министр обороны



Мэтт Хэнкок - министр здравоохранения и социальных дел;

Элизабет Трасс - министр внешней торговли;

Саймон Харт - министр по делам Уэльса;

Алистер Джек - министр по делам Шотландии;

Грант Шэппс - министр транспорта;

Роберт Дженрик - министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления;

Гэвин Уильямсон - министр образования;

Териз Коффи - министр по вопросам труда и пенсий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал смену членов правительства, которые будут работать над развитием страны после Brexit.

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