Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 13.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Правительство Британии подверглось серьезным изменениям
НОВОСТИ Все новости

Правительство Британии подверглось серьезным изменениям

Борис Джонсон обновил шестерых министров

сегодня, 21:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

Правительство Британии подверглось серьезным изменениям

Сегодня глава британского правительства Борис Джонсон поменял шестерых министров в составе руководства страны. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Кабмина Великобритании.

Так, в качестве новых членов правительства были назначены Энн-Мари Тревелиан (министр по вопросам международного развития), Алок Шарма (министр по делам бизнеса), Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта), Брэндон Льюис (министер по делам Северной Ирландии), Джордж Юстис (министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития).

При этом большинство министров  свои портфели сохранили. Их перечень приводим ниже:

  • Майкл Гоув - министр по особым поручениям;
  • Доминик Рааб - министр иностранных дел
  • Прити Пател -  министр внутренних дел
  • Роберт Бакленд - министр юстиции 
  • Бен Уоллес -  министр обороны
  • Мэтт Хэнкок - министр здравоохранения и социальных дел;
  • Элизабет Трасс - министр внешней торговли;
  • Саймон Харт - министр по делам Уэльса;
  • Алистер Джек - министр по делам Шотландии;
  • Грант Шэппс - министр транспорта;
  • Роберт Дженрик - министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления;
  • Гэвин Уильямсон - министр образования;
  • Териз Коффи - министр по вопросам труда и пенсий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал смену членов правительства, которые будут  работать над развитием страны после Brexit.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/dzhonson-obnovil-pravitelstvo-britanii-1581620047.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...