Правительство Британии подверглось серьезным изменениям

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Сегодня глава британского правительства Борис Джонсон поменял шестерых министров в составе руководства страны. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-службу Кабмина Великобритании.
Так, в качестве новых членов правительства были назначены Энн-Мари Тревелиан (министр по вопросам международного развития), Алок Шарма (министр по делам бизнеса), Оливер Дауден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта), Брэндон Льюис (министер по делам Северной Ирландии), Джордж Юстис (министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития).
При этом большинство министров свои портфели сохранили. Их перечень приводим ниже:
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон анонсировал смену членов правительства, которые будут работать над развитием страны после Brexit.
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