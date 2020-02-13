Джонсон представит новых членов правительства для урегулирования после Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон представит обновленное правительство, которое будет работать над развитием страны после Brexit. Об этом пишет Reuters.

Также предполагается, что обновленная команда способна "излечить разногласия как в консервативной партии, так и в стране". Ожидается, что перестановки не будут столь радикальными, как предлагал старший советник Доминик Каммингс. Несколько консервативных чиновников заявили, что сейчас не время для радикальной трансформации правительства.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года Британия покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении многих лет. Также мы писали, что в Великобритании ведущие СМИ объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов отдельных медиа не пустили на брифинг, посвященный торговым переговорам с ЕС. Законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза оценивается в 130 млрд фунтов стерлингов в начале 2020 года. Ожидается, что еще 70 млрд фунтов стерлингов, как ожидается, будут начислены до конца переходного периода. Анализ, проведенный британским экономистом из Bloomberg Еconomics Дэном Хэнсоном, показывает, что неопределенность из-за Brexit может и дальше сказываться на бизнесе и самих британцах до конца 2020 года. Цифры из документа Палаты общин показывают, что чистый вклад Великобритании в бюджет Европейского Союза и Европейской комиссии в период с 1973 по 2018 год составил около 163 млрд фунтов стерлингов. Отметим, что предполагаемый чистый взнос на 2019 год составляет 177 миллиардов фунтов стерлингов.

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