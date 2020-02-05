Стало известно, сколько Великобритании придется заплатить за Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза оценивается в 130 млрд фунтов стерлингов в начале 2020 года. Ожидается, что еще 70 млрд фунтов стерлингов, как ожидается, будут начислены до конца переходного периода.



Анализ, проведенный британским экономистом из Bloomberg Еconomics Дэном Хэнсоном, показывает, что неопределенность из-за Brexit может и дальше сказываться на бизнесе и самих британцах до конца 2020 года.

Цифры из документа Палаты общин показывают, что чистый вклад Великобритании в бюджет Европейского Союза и Европейской комиссии в период с 1973 по 2018 год составил около 163 млрд фунтов стерлингов. Отметим, что предполагаемый чистый взнос на 2019 год составляет 177 миллиардов фунтов стерлингов. То есть, 200 млрд фунтов стерлингов по оценкам Bloomberg, – это на 23 млрд фунтов стерлингов больше, чем общая стоимость членства Великобритании в ЕС за 45 лет.

Соглашение о Brexit устанавливает, что Великобритания будет осуществлять платежи по "документу о разводе". Ожидается, что общая стоимость составит около 30 миллиардов фунтов стерлингов в виде частичных платежей в ЕС в течение многих лет. Управление по бюджетной ответственности подсчитало, что основная часть этой суммы будет выплачена к 2022 году, но некоторые небольшие платежи все еще будут осуществляться до 2060 года.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года Британия покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении многих лет. Также мы писали, что в Великобритании ведущие СМИ объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов отдельных медиа не пустили на брифинг, посвященный торговым переговорам с ЕС.



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