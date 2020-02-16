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Великобританию накрыло сильным штормом: есть погибшие

Уже второй день в Великобритании бушует мощный шторм «Деннис», приведший к наводнениям

сегодня, 16:34
Автор:

• Таисия Ерохина

Великобританию накрыло сильным штормом: есть погибшие

Великобританию уже второй день атакует мощный шторм "Деннис", а в результате начавшихся наводнений утонуло уже два человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уже вторые сутки в Великобритании наблюдаются сильные ветры и обильные осадки. Сегодня метеорологи дали более 300 предупреждений об угрозе наводнений в Англии, Шотландии и Уэльсе. Так, в городе Понтипул разлилась река Тафф, ожидается, что из берегов может выйти и река Нит в Южном Уэльсе. В некоторых регионах ветер достигает до 146 км. Из-за урагана вчера на восточном побережье в Северном море утонуло двое мужчин. Также сообщается, что из-за непогоды пришлось отменить сотни рейсов, поэтому пострадали десятки тысяч пассажиров, планировавших отправиться в путешествия во время зимних школьных каникул.

Как пишет ВВС, в настоящее время предпринимаются усилия по спасению людей, оказавшихся в затруднительном положении после того, как вода ворвалась в их дома в Крикоуэлле и Поуис. Эвакуацию проводят также в районах Монмутшира и Нита. Отмечается, что некоторые жители оказались в ловушках после того, как их дома начала затапливать вода. У некоторых семей в домах "поплыли" вещи на первых этажах, потому многие спасались от наводнения на верхних этажах до приезда спасателей.


Ранее "Комментарии" писали, что стало известно, сколько Великобритании придется заплатить за Brexit.


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Источник: https://p.dw.com/p/3XqpB
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