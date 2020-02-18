Королевская семья "трещит по швам": племянник королевы Елизаветы II разводится

Британскую королевскую семью продолжают преследовать проблемы. Спустя неделю после того, как было объявлено, что старший внук Елизаветы II Питер Филлипс и его жена Отэм разводятся после 12 лет брака, стало известно, что племянник королевы также подал на развод со своей супругой, пишут "Факты".



Сын младшей сестры Ее Величества, покойной принцесса Маргарет, прожил в браке почти 26 лет. 58-летний Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон (при жизни своего отца Эдварда Дэвид носил титул учтивости "виконт Линли") и его жена Серена заявили, что расстаются по обоюдному согласию и не держат друг на друга обид. О супружеской измене с чьей-либо стороны речь не идет. По словам друзей, Дэвид "слишком много времени проводит вдали от жены из-за своей работы". 1985 году он основал фирму David Linley Furniture Ltd., занимающуюся производством эксклюзивной мебели. Его даже прозвали "королевский столяр".

Дэвид, который занимает 21-й место в очереди на британский престол, женился на Серене Алейне Стэнхоуп, дочери Чарльза Стэнхоупа, графа Харрингтона, в октябре 1993 года. У них имеется двое детей — 20-летний виконт Линли Чарльз Армстронг-Джонс и 17-летняя леди Маргарита Армстронг-Джонс (она была одной из девочек-цветочниц на свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году).

Как сообщает Daily Mail, королева Елизавета крайне расстроена предстоящим разводом. Дэвид всегда был очень близок со своей венценосной тетушкой и двоюродным братом — принцем Уэльским Чарльзом. Граф практически каждый год гостит у королевы в Сандрингеме на Рождество, а летом — в ее шотландском имении Балморал.

Как сообщало издание "Комментарии", в королевской семье снова неспокойно: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой Отем Филлипс.

Решение о расставании приняла 41-летняя супруга, чем очень расстроила королеву и сына принцессы Анны. "Он опустошен", - прокомментировали состояние Питера его знакомые. За 12 лет брака у пары появилось двое детей – 7-летняя Айла и 9-летняя Саванна.

Отем решилась на такой шаг после поступка Меган Маркл и принца Гарри, которые недавно частично сложили королевские полномочия. При этом инсайдеры говорят, что предательство тут искать не следует, поскольку у пары давно уже были неидеальные взаимоотношения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!