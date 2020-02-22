Принц Гарри и Меган выбрасывают слово «Королевский» из своего бренда

Принц Гарри и его жена Меган не будут использовать слово "Королевский" в названии своего нового предприятия. Об этом пара объявила в пятницу, сообщает CNN.



"Герцог и герцогиня Сассексские не намерены использовать "Sussex Royal" на любой территории после весны 2020 года", - сказал представитель пресс-службы.



Гарри и Меган удивили мир в прошлом месяце, когда они объявили о планах отказаться от своих обязанностей в британской королевской семье и "перейти на новую рабочую модель". В то же время выяснилось, что пара подала заявку на британский товарный знак для названия "Sussex Royal", охватывающий работу в категориях печатной продукции, одежды, агитации, благотворительного сбора средств, образования и социальных услуг.

Однако ранее на этой неделе королевский источник сообщил CNN, что использование слова "Королевский" рассматривается.

В пятницу пресс-секретарь пары сказал, что заявки на товарный знак были удалены. По его словам, заявки на товарный знак были "поданы в качестве защитных мер, действуя по рекомендации и следуя той же модели для Королевского фонда".

Принц Гарри и Мегэн уже договорились прекратить использование титулов "Его и Ее Королевское Высочество", отказаться от некоторых государственных средств и вернуть суверенные гранты, которые они потратили на ремонт своей официальной резиденции.

Гарри и Меган уехали в Канаду вместе со своим сыном Арчи.

Ранее "Комментарии" писали, что после переезда в Канаду Гарри и Меган решили создать бренд Sussex Royal, планируя новый бизнес, но королева против.

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