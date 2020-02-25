Британский политик извинился за демонстрацию гениталий

Депутат-консерватор британского парламента Джеймс Гранди принес публичные извинения за то, что продемонстрировал окружающим свои гениталии. Инцидент произошел в 2007 году в одном из пивных заведений Соединенного Королевства.

Политик извинился за любую обиду, которую он мог нанести своими действиями обществу. Извинения последовали после того, как в интернете появился видеоролик, на котором Гранди снимает штаны перед публикой.

Отмечается, что свой поступок британец совершил до того, как решил податься в политику. Сначала местный активист отправил видео в Консервативную партию, однако реакции не последовало. После чего обеспокоенный гражданин передал видео на один из британских телеканалов.

Джеймса Гранди избрали депутатом парламента Великобритании в 2019 году.

Как сообщал портал "Комментарии", с 24-летней украинской певицей Алиной Гросу во время выступления на премии "Музыкальная платформа" случился конфуз. Артистка так увлеклась танцами и исполнением песни, что не заметила, как обнажила грудь. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram и опубликовала пару пикантных фото.

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