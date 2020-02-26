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В Великобритании из-за наводнения эвакуировали город

Барьеры, защищающие город от наводнения, оказались под угрозой разрушения

сегодня, 16:59
Автор:

• Сергей Медведев

В Великобритании из-за наводнения эвакуировали город

Срочную эвакуацию жителей из британского графства Шропшир на западе Англии проводят местные власти. В экстренном порядке жителям предписано покинуть свои дома и выехать на территорию, которая не пострадала от наводнений. Стихийное бедствие вызвано резким повышением уровня воды в реке Северн, - уровень уже превысил защитный барьер.

В настоящее время защитные барьеры в Айронбридже уже переполнены, местные жители отмечают, что некоторые защитные элементы прогибаются под напором воды.

 Ранее стихия снесла временную защиту от наводнений в Вустершире, где жителей успели своевременно эвакуировать. Специалисты отмечают, что уровень воды еще не достиг своего пика и будет расти по меньшей мере в течение суток.

Как сообщал портал "Комментарии", из-за проливных  дождей в городе Бразилии Сан-Паулу возникли наводнения и оползни.


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Источник: https://news.sky.com/
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