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Определен новый старейший житель Земли

Старейшим жителем планеты стал 111-летний британец

сегодня, 01:05 567
Автор:

• Сергей Медведев

Определен новый старейший житель Земли

Новым рекордсменом долгожителем на планете стал британец. Боб Вейтон проживает в своей квартире, в поселке Альтон в Стаффордшире. Он получил титул после смерти японца Титэцу Ватанабэ, которому было 112 лет. Через месяц, в  торжественной обстановке ему вручат сертификат от Книги рекордов Гиннесса.

 “111-летний британец становится старейшим в мире человеком. Боб Вейтон отпраздновал свой 111-й день рождения в прошлом году, и посвятил свою долгую жизнь тому, чтобы „избегать смерти“”, — говорится в сообщении агентства SkyNews.

Как прокомментировал событие сам долгожитель, он не особо рад титулу, поскольку это означает, что еще кто-то умер. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Японии прошла церемония официального признания старейшего жителя Земли по версии Книги рекордов Гиннесса. Им стал житель префектуры Ниигата по имени Титэцу Ватанабэ. Его возраст составляет 112 лет.


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Источник: https://news.sky.com/
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