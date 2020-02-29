Британский премьер Борис Джонсон намерен жениться

Британский премьер-министр Борис Джонсон, по-видимому, женится в очередной раз. Это будет уже третий брак на на счету у политика.

Девушка, с которой Джонсон живет на Даунинг-стрит в гражданских отношениях с июля 2019 года, беременна. Пополнение пара ожидает в начале лета. По информации местных журналистов, Борис Джонсон и Кэрри Симондс помолвлены.

Отметим, что Борису Джонсону 55 лет, у него пятеро детей — четверо от второго брака с Мариной Уилер, с которой он прожил 25 лет. Пятый ребенок — дочь, которую ему подарила арт-консультант Хелен Макинтайр.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании ведущие СМИ объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов отдельных медиа не пустили на брифинг, посвященный торговым переговорам с ЕС.

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