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Британский премьер Борис Джонсон намерен жениться

Для главы британского правительства Джонсона это не первый брак

сегодня, 20:55
Автор:

• Сергей Медведев

Британский премьер Борис Джонсон намерен жениться

Британский премьер-министр Борис Джонсон, по-видимому, женится в очередной раз. Это будет уже третий брак на на счету у политика.

Девушка, с которой Джонсон живет на Даунинг-стрит в гражданских отношениях с июля 2019 года, беременна. Пополнение пара ожидает в начале лета. По информации местных журналистов, Борис Джонсон и Кэрри Симондс помолвлены.

Отметим, что Борису Джонсону 55 лет, у него пятеро детей — четверо от второго брака с Мариной Уилер, с которой он прожил 25 лет. Пятый ребенок — дочь, которую ему подарила арт-консультант Хелен Макинтайр.

Как сообщал портал "Комментарии", в Великобритании ведущие СМИ объявили бойкот премьер-министру Борису Джонсону после того, как журналистов отдельных медиа не пустили на брифинг, посвященный торговым переговорам с ЕС.


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Источник: https://news.sky.com/story/boris-johnson-and-girlfriend-carrie-symonds-expecting-first-baby-together-and-get-engaged-11945648
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