55-летний Борис Джонсон готовится стать отцом в шестой раз

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс объявила о том, что летом у их пары родится ребенок, в связи с чем политик уйдет в двухнедельный декрет, предусмотренный законом. Об этом сообщает The Guardian.

Так девушка британского политика ответила журналистам, которые спрашивали у нее подробности беременности и будущего замужества, что Джонсон, "вероятно, воспользуется своим правом по уходу за ребенком на две недели отпуска".

Во время недолгого отлучения Джонсона от государственных дел, его обязанности будет исполнять глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Отметим, что у главы британского правительства уже есть четверо детей от первой супруги Марины Уиллер (двое мальчиков и две девочки), а также дочь, рожденная вне брака с искусствоведом Хелен Макинтайр, которая была его любовницей.

С Кэрри Саймондс Джонсон официально состоит в отношениях с 2018 года, когда развелся с Уиллер. В конце февраля пара обручилась и объявила о том, что ждет ребенка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп в компании британского премьера Бориса Джонсона могут наведаться в Киев по дороге в Москву на официальную церемонию празднования 75-й годовщины Великой Победы.

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