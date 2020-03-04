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Главврач Англии приговорил каждого пятого британца

Главный врач Англии дал свой прогноз по количеству зараженных коронавирусом

сегодня, 10:36
Автор:

• Сергей Медведев

Главврач Англии приговорил каждого пятого британца

В Великобритании новым китайским коронавирусом могут заразиться до 20% граждан. Такой прогноз дал главный медицинский директор Англии Крис Уитти. На достижение таких результатов Уитти дает до шести недель.

Согласно официальным данным, в Великобритании зарегистрировано 56 случаев заражения вирусом COVID-19, причем смертельных случаев пока не зафиксировано. Всего же, по данным европейских властей, в Европе от последствий заражения коронавирусом скончались 85 человек, всего известно о 3,5 тыс. случаях заражения.

Как сообщал портал "Комментарии", власти США проверят на коронавирус миллион граждан за неделю.


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Источник: https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/1235109585591193603
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