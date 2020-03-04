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Миллион граждан в неделю: в США начинаются массовые проверки на коронавирус

Власти США разошлют комплекты для тестов на коронавирус миллиону человек

сегодня, 09:24
Автор:

• Сергей Медведев

Миллион граждан в неделю: в США начинаются массовые проверки на коронавирус

Власти США запустили новую программу противодействия китайскому коронавирусу. Об этом сообщил вице-президент Майкл Пенс.

Чиновник заявил, что власти готовы проводить тесты на коронавирус для миллиона человек в неделю. По словам Пенса, наборы для проверок первого миллиона человек будут разосланы в ближайшее время. С введением массовых проверок каждый американец, вне зависимости от наличия симптомов заболевания, может пройти тест.

Представитель власти также уточнил, что американцам можно не покупать маски для защиты от коронавируса.

"Американскому народу нет необходимости покупать маски", - сказал вице-президент.

Напомним, что согласно официальным данным, в США зафиксированы 77 случаев заражения, 9 случаев оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине прибудут быстрые тесты на коронавирус.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/644744.html
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