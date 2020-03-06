Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 06.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Во сколько обошелся Brexit: британцы подсчитали расходы на выход из ЕС
НОВОСТИ Все новости

Во сколько обошелся Brexit: британцы подсчитали расходы на выход из ЕС

Чиновники подсчитали расходы бюджета Великобритании на Brexit

сегодня, 10:12
Автор:

• Сергей Медведев

Во сколько обошелся Brexit: британцы подсчитали расходы на выход из ЕС

Служба контроля за государственными средствами Великобритании проанализировала расходы правительства на выход из состава Европейского союза. В целом из бюджета страны потратили более 5 млрд долларов.

"Государственные ведомства потратили более 4 миллиардов фунтов на подготовку к выходу из ЕС", - говорится в сообщении ведомства.

В эту сумму вошли расходы на персонал и внешние консультации. Серьезной статьей расходов стала рекламная кампания, целью которой было убедить несогласных британцев и популяризировать идею Brexit. В Службе государственного контроля также отметили, что в анализ расходов не вошла оценка эффективности мероприятий и соответствие цены качеству проделанной работы.

Как сообщал портал "Комментарии",  законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза оценивается в 130 млрд фунтов стерлингов в начале 2020 года.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/uk-politics-51762243
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...