Во сколько обошелся Brexit: британцы подсчитали расходы на выход из ЕС

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
Служба контроля за государственными средствами Великобритании проанализировала расходы правительства на выход из состава Европейского союза. В целом из бюджета страны потратили более 5 млрд долларов.
"Государственные ведомства потратили более 4 миллиардов фунтов на подготовку к выходу из ЕС", - говорится в сообщении ведомства.
В эту сумму вошли расходы на персонал и внешние консультации. Серьезной статьей расходов стала рекламная кампания, целью которой было убедить несогласных британцев и популяризировать идею Brexit. В Службе государственного контроля также отметили, что в анализ расходов не вошла оценка эффективности мероприятий и соответствие цены качеству проделанной работы.
Как сообщал портал "Комментарии", законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза оценивается в 130 млрд фунтов стерлингов в начале 2020 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости