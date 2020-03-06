Во сколько обошелся Brexit: британцы подсчитали расходы на выход из ЕС

Служба контроля за государственными средствами Великобритании проанализировала расходы правительства на выход из состава Европейского союза. В целом из бюджета страны потратили более 5 млрд долларов.

"Государственные ведомства потратили более 4 миллиардов фунтов на подготовку к выходу из ЕС", - говорится в сообщении ведомства.

В эту сумму вошли расходы на персонал и внешние консультации. Серьезной статьей расходов стала рекламная кампания, целью которой было убедить несогласных британцев и популяризировать идею Brexit. В Службе государственного контроля также отметили, что в анализ расходов не вошла оценка эффективности мероприятий и соответствие цены качеству проделанной работы.

Как сообщал портал "Комментарии", законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза оценивается в 130 млрд фунтов стерлингов в начале 2020 года.

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