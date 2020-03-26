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Самый старый в мире зоопарк закрылся для посетителей впервые со времен Второй мировой войны

Животные лондонского зоопарка наслаждаются тишиной и покоем, пока сотрудники размышляют над оптимизацией расходов

сегодня, 22:33
Автор:

• Татьяна Веремеева

Самый старый в мире зоопарк закрылся для посетителей впервые со времен Второй мировой войны

Лондонский зоопарк, открытый для исследователей в 1828 году и для публики в 1847 году, является одной из достопримечательностей британской столицы. Как и многие другие заведения города, он закрыт для посетителей из-за распространения короновируса.

Общественность обеспокоил тот факт, что животные в неволе нуждаются в качественном питании и уходе. Представители зоопарка отметили, что благодаря ежедневным продажам билетов зоопарк получает ежегодно около 33 млн долл., и без доходов на протяжение длительного времени придется искать дополнительные средства на содержание животных.

Кроме того, из-за значительных ограничений, связанных с коронавирусом, некоторые сотрудники не могут попасть на работу в зоопарк. Некоторые из них вынуждены оставаться ночевать на работе, чтобы иметь возможность ухаживать за животными. Для охраны здоровья животных сотрудники зоопарка надевают защитную одежду, такую как маски для лица и перчатки.

Ранее "Комментарии" писали, что на время карантина из-за коронавируса зоопарк в Австралии запустил прямые трансляции, поскольку посещение животных запретили. После этого танец сотрудника зоопарка, показанный в прямом эфире, стал вирусным.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britan-zoo-idUSKBN21C3GK?utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1y0YI6Q7uAjm5KwP-i78Y1kXuqwkwZ5N4ndTnetEh9LqlvVCyn02woMOg
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