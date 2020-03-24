Австралийский зоопарк запустил прямой эфир во время карантина: забавное видео

На время карантина из-за коронавируса зоопарк в Австралии запустил прямые трансляции, поскольку посещение животных запретили. После этого танец сотрудника зоопарка, показанный в прямом эфире, стал вирусным. Об этом пишет ВВС.

Так, зоопарк в Мельбурне начал трансляцию своих вольеров, чтобы люди могли посмотреть на зверей, находясь в изоляции дома. Но популярным стал ролик не с животными, а с одним из сотрудников зоопарка. На видео можно увидеть, как мужчина проходит возле вольеров, а затем достает яркий веер и начинает активно танцевать, время от времени смотря в камеру.

Напомним, в сети появилось захватывающее видео о том, как итальянцы проводят карантин из-за коронавируса. Так, итальянцы целыми семьями поют патриотические песни со своих балконов во время карантина, пение разносится по всей улице.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что житель Тернопольской области решил креативно выйти из ситуации с дефицитом медицинских масок во время карантина из-за коронавируса в Украине: мужчина пришел в супермаркет в маске чумного врача. В сеть попало видео.





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