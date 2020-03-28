Вот что случилось бы с королевской семьей, если бы Великобритания отказалась от монархии

Королевские эксперты ранее сообщили Insider, что уход принца Гарри и Меган Маркл "серьезно повредит" королевской семье в долгосрочной перспективе, хотя существовали споры о том, может ли это означать конец монархии, в привычном для нас виде.



В то время как некоторые страны, включая Грецию и Болгарию, отменили свои монархии через публичный референдум, королевский комментатор Марлен Кениг сказал, что процесс является более сложным, чем многим кажется. Тем не менее, это не значит, что все не может однажды измениться, если бы был более сильный призыв к Британии рассмотреть будущее монархии.

Вот что случилось бы с королевской семьей, если бы монархии больше не существовало.

Королева переедет из Букингемского дворца, но ей не придется отказываться от всех своих королевских резиденций

Букингемский дворец используется в качестве официальной рабочей и жилой штаб-квартиры британских монархов с 1837 года. В нем 775 комнат (многие из них предназначены для частного использования) и используется королевой для проведения государственных банкетов и встреч с мировыми лидерами и правительственными чиновниками.

Это также прекрасное место для проведения многих знаковых событий, в том числе королевских свадебных приемов, а также Королевского Парада Цветов по случаю Дня рождения каждый год.

В настоящее время дворец открыт для посетителей каждое лето, а Ее Величество отдыхает в своем шотландском доме для отпуска Balmoral Castle . Однако он мог бы стать постоянной туристической достопримечательностью, если бы королева официально переехала.

Дворец является собственностью королевского поместья, владельцем которого королева Елизавета ІІ является до тех пор, пока она является монархом. Однако это изменится, если она больше не будет главой государства, сообщается на официальном сайте Crown Estate.

Другие резиденции, принадлежащие короне, от которых королеве придется отказаться, в случае лишения короны: Виндзорский замок (Пасхальная резиденция) и дворец Холируд-Хаус (Эдинбургская резиденция).

Королева в частном порядке владеет замком Балморал в Шотландском нагорье и поместьем Сандрингем в Норфолке, где она проводит каждое Рождество и Новый год. Поэтому вполне вероятно, что она выберет один из них в качестве своего нового постоянного места жительства.

Принц Уильям и Кейт последуют примеру принца Гарри и Меган и будут добиваться финансовой независимости

В возрасте 93 и 71 года соответственно, вполне возможно, что Королева и Принц Чарльз, который является наследником престола, уйдут из общественной жизни, если монархия будет упразднена.

Более вероятно, что молодое поколение членов королевской семьи, таких как Кейт Миддлтон и принц Уильям, последует примеру принца Гарри и Меган Маркл и попытается построить свою собственную карьеру.

Герцог и герцогиня Сассекские еще не объявили о постоянных планах на пост-королевскую жизнь, однако они уже провели несколько мероприятий в США. Принц Гарри выступил с речью на мероприятии JPMorgan в Майами, и Гарри с Маркл появились в Стэнфордском университете.

Гуру по связям с общественностью предложил зеркалу, что пара может заработать до 1,3 млрд долл. через корпоративные сделки и роли посла бренда.

Конечно, это всего лишь предположение о том, возьмут ли Кейт Миддлтон и Уильям такую же работу, как Гарри и Меган Маркл, если их заставят заниматься частной карьерой.

В настоящее время они руководят своим собственным благотворительным фондом "The Royal Foundation", где они часто выступают на благотворительных обедах и мероприятиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!