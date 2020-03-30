Принц Чарльз излечился от вируса COVID-19

Спустя две недели после самоизоляции в поместье Шотландии, королевские врачи Британии констатировали полное выздоровление принца Чарльза от коронавируса. Об этом передает издание ВВС.

"Посоветовавшись со своим лечащим врачом, принц Уэльский теперь находится вне режима самоизоляции", - отмечается в сообщении Букингемского дворца.

Карантин Чарльза продолжался в течение двух недель и потому врачам не представляется возможным определить, от кого именно он подхватил опасный коронавирус.

Как ранее сообщалось, у жены принца герцогини Корнуольской Камиллы (Паркер-Боулз) вирус не был обнаружен, но для гарантии безопасности всей королевской семьи, она продолжит самоизоляцию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в британской королевской семье обнаружился вирус COVID-19.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - отмечается в сообщении о состоянии будущего монарха.







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