Елизавета II экстренно обратилась к народу Британии в связи с карантином

93-летняя королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Соединенного королевства и стран Содружества в связи с пандемией коронавируса COVID-19, чтобы подбодрить людей и вселить в них надежду на скорое преодоление пандемии. Запись из Виндзорского замка опубликована на королевской странице в Facebook.

"Несмотря на то, что нам еще многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся", - заявила королева.

Также Елизавета добавила, что условия жизни в карантине, когда близкие и друзья неделями не могут друг друга увидеть и обнять, очень похожи на ее воспоминания об эвакуированных детях во время Второй мировой войны.

Британская правительница сердечно поблагодарила всех, кто соблюдает карантин и не покидает дома без крайней необходимости.

"Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решимость, то мы это преодолеем", - сказала королева.





Отмечается, что эта речь стала всего пятым специальным обращением Елизаветы II за 68 лет правления. Предыдущие специальные обращения были во время войны в Персидском заливе в 1991 году, после гибели принцессы Дианы в 1997 году, после смерти королевы-матери в 2002 году и по поводу 60-летия пребывания на троне в 2012 году.













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