Елизавета II экстренно обратилась к народу Британии в связи с карантином

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7225.32
ETH/USD
163.79
LTC/USD
44.13
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.36
93-летняя королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Соединенного королевства и стран Содружества в связи с пандемией коронавируса COVID-19, чтобы подбодрить людей и вселить в них надежду на скорое преодоление пандемии. Запись из Виндзорского замка опубликована на королевской странице в Facebook.
"Несмотря на то, что нам еще многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся", - заявила королева.
Также Елизавета добавила, что условия жизни в карантине, когда близкие и друзья неделями не могут друг друга увидеть и обнять, очень похожи на ее воспоминания об эвакуированных детях во время Второй мировой войны.
Британская правительница сердечно поблагодарила всех, кто соблюдает карантин и не покидает дома без крайней необходимости.
"Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решимость, то мы это преодолеем", - сказала королева.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости