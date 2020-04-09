"Королевские 15": Чарльз и Камилла отмечают "хрустальную свадьбу"

Британский принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, отпраздновали 15-ю годовщину брака, которую в народе именуют "хрустальной свадьбой". Об этом пара сообщила на странице королевской семьи в Instagram.

На фотографии престолонаследник с супругой сидят на крыльце имения Биркхолл в Шотландии и держат собак, которых забрали из приюта для животных.

Известно, что Чарльз и Камилла знакомы с 1970 года. Тогда королева Елизавета II, заявила, что Камилла не подходит на роль жены для принца, и пара вынуждена была расстаться.

Через три года Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу.

Спустя 11 лет Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с ней у принца родились двое сыновей – принц Уильям и принц Гарри. Будучи в браке с Дианой Чарльз восстановил отношения с Камиллой. В 1994 году он заявил об этом публично. По рекомендации королевы супругам пришлось развестись (1996 год), а год спустя Диана погибла в ДТП.

Еще через восемь лет, в апреле 2005 года, Чарльз и Камилла все же поженились. В тот день, 9 апреля, они получили церковное благословение в часовне Святого Георга в Виндзоре от архиепископа Кентерберийского.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о возможных перспективах королевской семьи, если бы внезапно народ Великобритании отказался от монархии.











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