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Новый рекорд: в Британии резко выросли продажи алкоголя

В Великобританию пришел алкогольный бум

сегодня, 14:40
Автор:

• Сергей Медведев

Новый рекорд: в Британии резко выросли продажи алкоголя

Жители Великобритании скупают алкоголь в рекордных объемах. Так, по данным аналитиков, розничная продажа алкоголя в торговых сетях за март увеличилась на 22%. На питейные удовольствия британцы потратили 1,4 млрд долларов. 

"Общий объем продаж вина, пива и спиртных напитков за четыре недели превысил 1,1 млрд фунтов стерлингов (1,4 млрд долларов)", - говорится в сообщении.

Объемы продажи алкоголя обогнали рост продаж продуктов питания. Отмечается, что англичане продолжают активно скупать рис и макароны. Специалисты связывают подобные результаты с карантинными мероприятиями и пандемией COVID-19.  

Алкогольный бум также зафиксирован в Австрии, Италии и США. В Украине особого всплеска продаж не фиксируют, продажи крепкого алкоголя возросли на 4-5%.

Ранее портал "Комментарии" публиковал  несколько советов, которые помогут не спиться во время карантина.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1863503-koronavirus-prodazhi-alkogolyu-u-velikiy-britaniyi-perevischili-1-4-mlrd-dolariv
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