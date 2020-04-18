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Королева Елизавета отменяет планы на день рождения, поскольку коронавирус поражает Великобританию

Королева Елизавета ІІ считает разного вида мероприятия в честь ее дня рождения неуместными, когда Великобритания и весь мир борются со вспышкой смертельного заболевания

сегодня, 15:22
Автор:

• Татьяна Веремеева

Королева Елизавета отменяет планы на день рождения, поскольку коронавирус поражает Великобританию

Королева Великобритании Елизавета ІІ не будет праздновать свой 94-й день рождения. Также она попросила отменить салюты в честь праздника. Об этом пишет Reuters.

Пандемия коронавируса унесла жизни более 14 тыс. человек в Великобритании. Сейчас страна находится на пятом месте по количеству жертв вируса.

Церемониальные оружейные салюты, в которых холостые выстрелы стреляют из различных мест по всему Лондону, обычно используются королевской семьей для обозначения особых случаев, таких как годовщины и дни рождения. 94 года королеве Елизавете ІІ исполнится 21 апреля.

Приближенные к королевской семье источники отмечают, что это первый подобный запрос за 68-летнее правление королевы.

Букингемский дворец в прошлом месяце заявил, что парад в честь официального дня рождения королевы, который отмечается в июне, не планируют проводить традиционным образом из-за пандемии коронавируса. Альтернативных планов по замене парада пока нет, сообщил источник в субботу.

Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал оставаться дома.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-royals/queen-elizabeth-cancels-birthday-plans-as-coronavirus-hits-britain-idUSKBN2200EZ
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