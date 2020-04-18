Королева Елизавета отменяет планы на день рождения, поскольку коронавирус поражает Великобританию

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Королева Великобритании Елизавета ІІ не будет
праздновать свой 94-й день рождения. Также она попросила отменить салюты в
честь праздника. Об этом пишет Reuters.
Пандемия коронавируса унесла жизни более 14 тыс. человек в Великобритании.
Сейчас страна находится на пятом месте по количеству жертв вируса.
Церемониальные оружейные салюты, в которых холостые выстрелы стреляют из
различных мест по всему Лондону, обычно используются королевской семьей для
обозначения особых случаев, таких как годовщины и дни рождения. 94 года
королеве Елизавете ІІ исполнится 21 апреля.
Приближенные к королевской семье источники отмечают, что это первый
подобный запрос за 68-летнее правление королевы.
Букингемский дворец в прошлом месяце заявил, что парад в честь официального
дня рождения королевы, который отмечается в июне, не планируют проводить
традиционным образом из-за пандемии коронавируса. Альтернативных планов по
замене парада пока нет, сообщил источник в субботу.
Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Владимир
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал оставаться дома.
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