Королева Елизавета отменяет планы на день рождения, поскольку коронавирус поражает Великобританию

Королева Великобритании Елизавета ІІ не будет праздновать свой 94-й день рождения. Также она попросила отменить салюты в честь праздника. Об этом пишет Reuters.



Пандемия коронавируса унесла жизни более 14 тыс. человек в Великобритании. Сейчас страна находится на пятом месте по количеству жертв вируса.

Церемониальные оружейные салюты, в которых холостые выстрелы стреляют из различных мест по всему Лондону, обычно используются королевской семьей для обозначения особых случаев, таких как годовщины и дни рождения. 94 года королеве Елизавете ІІ исполнится 21 апреля.

Приближенные к королевской семье источники отмечают, что это первый подобный запрос за 68-летнее правление королевы.

Букингемский дворец в прошлом месяце заявил, что парад в честь официального дня рождения королевы, который отмечается в июне, не планируют проводить традиционным образом из-за пандемии коронавируса. Альтернативных планов по замене парада пока нет, сообщил источник в субботу.

Ранее "Комментарии" писали о том, что президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и призвал оставаться дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!