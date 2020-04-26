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Великобритания вводит обязательный карантин для въезжающих в страну

Двухнедельный карантин намерены ввести для всех прибывающих из-за рубежа

сегодня, 15:12
Автор:

• Сергей Медведев

Великобритания вводит обязательный карантин для въезжающих в страну

В Великобритании намерены усилить контроль за прибывающими из-за рубежа гражданами. Британский Кабинет министров планирует в обязательном порядке помещать в карантин на две недели как своих граждан, так и иностранцев. Такая мера направлена на то, чтобы снизить возможное проникновение вируса в страну из других стран. Новые правила могут ввести в действие уже в мае

Подобное ограничение вводится на фоне ослабления карантинных мероприятий внутри страны.

Отметим, что ранее британское правительство считало нецелесообразным вводить ограничения на въезд в страну и изоляции, поскольку вирус намного быстрее распространялся внутри Соединенного Королевства.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заболел коронавирусом Covid-19. Об этом высокопоставленный чиновник Великобритании записал видеооролик, который опубликовал в своем официальном аккаунте в TwitterБорис Джонсон рассказал, что у него поднялась температура и проявились другие симптомы коронавируса, после чего он сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.


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Источник: https://www.telegraph.co.uk/
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