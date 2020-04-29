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В Великобритании на коронавирус будут тестировать всех, кто работает не из дома

Правительство Соединенного Королевства расширило список категорий граждан, которые имеют право на тест

сегодня, 15:46
Автор:

• Сергей Медведев

В Великобритании на коронавирус будут тестировать всех, кто работает не из дома

Власти Великобритании сделали тесты на COVID-19 доступными для миллионов граждан. Так, правительство решило расширить категории граждан, которые имеют право провериться на наличие коронавируса.

Согласно новым правилам и расширенному списку, теперь право на тест получили все жители и персонал пансионатов для пожилых людей, все граждане старше 65 и все, кто работает не из дома. Ранее тестирование проводилось среди медработников.

Сообщается, что в планах правительства проводить ежедневно 100 тыс. тестов.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские медицинские работники будут проходить регулярное тестирование на коронавирус – раз в 5 дней. Такое решение в Минздраве приняли из-за того, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний на COVID-19, в том числе и среди медработников. Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-52466814
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