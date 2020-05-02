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Главная Новости Мир Великобритания Королевская семья поделилась новыми фотографиями принцессы Шарлотты в ее день рождения
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Королевская семья поделилась новыми фотографиями принцессы Шарлотты в ее день рождения

Принцессе Шарлотте сегодня исполняется 5 лет

сегодня, 12:40
Автор:

• Татьяна Веремеева

Королевская семья поделилась новыми фотографиями принцессы Шарлотты в ее день рождения

Кенсингтонский дворец сегодня, 2 мая, выпустил пять новых фотографий принцессы Шарлотты, чтобы отметить ее пятый день рождения. Об этом пишет Insider.

На фотографиях, сделанных ее матерью, герцогиней Кембриджской Кейт, юная принцесса помогает собрать вещи и доставить продуктовые наборы одиноким пенсионерам в поместье Сандрингем в Норфолке. Принцесса Шарлотта на фото кажется уверенной и взрослой в изображениях.

Ранее "Комментарии" писали, что 21 апреля королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свое 94-летие. Праздник отличался от традиционных дней рождения монарха, передают британские таблоиды. Впервые за 68 лет правления королевы не прогремел артиллерийский салют, который Елизавета сочла крайне неуместным в период пандемии коронавируса. День рождения отметили символически: Елизавета, которая находится в Виндзорском замке в изоляции вместе с супругом - 99-летним принцем Филиппом, не стала звать даже родственников. Daily Mail сообщает, что в честь 94-летия королевы ее близкие устроят виртуальную вечеринку, позвонив Елизавете по видеосвязи. В прошлом году на дне рождении королевы присутствовало 19 членов ее семьи.


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Источник: https://www.insider.com/princess-charlotte-5th-birthday-photos-released-by-royal-family-confident-2020-5
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