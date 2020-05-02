Королевская семья поделилась новыми фотографиями принцессы Шарлотты в ее день рождения

Кенсингтонский дворец сегодня, 2 мая, выпустил пять новых фотографий принцессы Шарлотты, чтобы отметить ее пятый день рождения. Об этом пишет Insider.



На фотографиях, сделанных ее матерью, герцогиней Кембриджской Кейт, юная принцесса помогает собрать вещи и доставить продуктовые наборы одиноким пенсионерам в поместье Сандрингем в Норфолке. Принцесса Шарлотта на фото кажется уверенной и взрослой в изображениях.

Ранее "Комментарии" писали, что 21 апреля королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свое 94-летие. Праздник отличался от традиционных дней рождения монарха, передают британские таблоиды. Впервые за 68 лет правления королевы не прогремел артиллерийский салют, который Елизавета сочла крайне неуместным в период пандемии коронавируса. День рождения отметили символически: Елизавета, которая находится в Виндзорском замке в изоляции вместе с супругом - 99-летним принцем Филиппом, не стала звать даже родственников. Daily Mail сообщает, что в честь 94-летия королевы ее близкие устроят виртуальную вечеринку, позвонив Елизавете по видеосвязи. В прошлом году на дне рождении королевы присутствовало 19 членов ее семьи.

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