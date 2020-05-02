Королевская семья поделилась новыми фотографиями принцессы Шарлотты в ее день рождения

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Кенсингтонский дворец сегодня, 2 мая, выпустил пять новых фотографий
принцессы Шарлотты, чтобы отметить ее пятый день рождения. Об этом пишет Insider.
На фотографиях, сделанных ее матерью, герцогиней Кембриджской Кейт, юная принцесса помогает собрать вещи и доставить продуктовые наборы одиноким пенсионерам в поместье Сандрингем в Норфолке. Принцесса Шарлотта на фото кажется уверенной и взрослой в изображениях.
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The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow. The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area.
Ранее "Комментарии" писали, что 21 апреля королева Великобритании Елизавета
II отпраздновала
свое 94-летие. Праздник отличался от традиционных дней рождения монарха,
передают британские таблоиды. Впервые за 68 лет правления королевы не прогремел
артиллерийский салют, который Елизавета сочла крайне неуместным в период
пандемии коронавируса. День рождения отметили символически: Елизавета, которая
находится в Виндзорском замке в изоляции вместе с супругом - 99-летним принцем
Филиппом, не стала звать даже родственников. Daily Mail сообщает, что в честь
94-летия королевы ее близкие устроят виртуальную вечеринку, позвонив Елизавете
по видеосвязи. В прошлом году на дне рождении королевы присутствовало 19 членов
ее семьи.
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