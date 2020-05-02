Британский премьер Джонсон дал своему сыну имя в честь врачей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс назвали своего новорожденного сына Уилфред Лори Николас Джонсон, при этом имя дано и в честь врачей, которые лечили мирового лидера от коронавируса в апреле. Об этом передает CNN.

"Уилфред – в честь дедушки Бориса, Лори – в честь моего дедушки, Николас – в честь доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - два доктора, которые спасли жизнь Бориса в прошлом месяце", - написали Кэрри Симондс в своем личном аккаунте в Instagram в субботу.

Таким образом семья поблагодарила врачей за тяжелый труд во время пандемии.

Напомним, 29 апреля у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона родился ребенок. Сына чиновнику подарила его партнерша Кэрри Симондс. Роды прошли в одной из лондонских клиник. Отмечается, что самочувствие матери и ребенка отличное, младенец здоров.

Ранее "Комментарии" писали, что украинский гарант Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом уже в шестой раз.

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