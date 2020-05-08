Королевская семья на карантине: как принц Уильям и Кейт Миддлтон обучают детей на дому и общаются с родственниками

Герцогиня Кембриджская Кейт рассказала о том, как проходит домашнее обучение в королевской семье в интервью телеканалу ITV. Об этом пишет CNN.



Кейт Миддлтон поведала, что шестилетний Джордж очень расстраивается, потому что хочет делать все проекты Шарлотты. Например, делать паучьи бутерброды намного веселее, чем учиться читать и писать.

В то же время герцогиня отметила, что иногда бывает трудно объяснить детям, что происходит, почему им нельзя ходить в школу.

Также Кейт поделилась тем, как она, принц Уильям и их дети Джордж, Шарлотта и Луи поддерживают контакт с остальной частью королевской семьи. Они ежедневно общаются с другими членами семьи через видеозвонки, к тому же, с некоторыми родственниками стали общаться больше, чем раньше.

Герцогиня Кейт появилась на британской телевизионной программе, чтобы продвигать фотовыставку, которую она запускает с Национальной портретной галереей о жизни Великобритании во время вспышки коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отходят от королевских дел.

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