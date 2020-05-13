Кризис в Великобритании: крупнейшее падение экономики за 12 лет

Первый квартал 2020 года принес Великобритании глубокое падение экономических показателей. Такие данные содержатся в отчете Офиса национальной статистики. Так, аналитики отмечают, что за январь-март текущего года экономический рост упал на 2%, после того, как в последнем квартале 2019 года экономика показала нулевой рост.

Это наиболее стремительное падение показателей за квартал со времен финансового кризиса 2008 года. Больше других отраслей пострадала сфера услуг. Основной причиной нарушения нормального развития считается пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение темпов роста во втором квартале, после чего в экономике начнутся восстановительные процессы.

Отметим, что согласно прогнозам Еврокомиссии, в текущем году ВВП стран еврозоны упадет на рекордные 7,75%.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал рецепт спасения экономики Украины от дефолта.

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