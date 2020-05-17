Правительство Великобритании выделило более 100 млн долларов на производство вакцин от коронавируса

Работы по созданию центра разработки и производства вакцин в Великобритании будут ускорены. Этому поспособствуют 93 млн фунтов стерлингов, которые решило выделить правительство страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Начало работы центра запланировано на лето 2021 года.

"Я уже говорил раньше, что мы направим все имеющиеся ресурсы на поиск вакцины от нового коронавируса. У нас впереди еще очень долгий путь, буду откровенен, сказав, что вакцина может так и не появиться, - признал Джонсон. - Однако мы стоим во главе международных усилий по созданию препарата. Одно из наиболее перспективных исследований в этой области осуществляется в Соединенном Королевстве, на этих выходных мы объявляем о том, что выделим £93 млн на то, чтобы центр по производству вакцин и инновациям начал работать на 12 месяцев раньше намеченного срока".

Сам исследовательский центр учредили Оксфордский университет, Имперский колледж Лондона и Лондонская школа гигиены и тропической медицины. Изначально, он должен был открыться в 2022 году. Для его создания выделили сначала 92 млн долларов, затем еще 46 млн долларов направили на создание производственного цеха, где и будут изготваливать вакцины на основе разрабатываемых препаратов.

Отметим также, что это не единственные инвестиции в разработку вакцины — на сегодняшний день грантовое присутствие ощутили на себе 27 отдельных научных проектов по исследованию заболевания и борьбы с ним.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине уже приступили к испытанию вакцины от нового коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!