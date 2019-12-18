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Итальянские прокуроры доказывали «вину» Маркива фейками кремлевской пропаганды, - NYT

Обвинители в деле Маркива утверждают, что пропаганда не повлияла на приговор

18 декабря 2019, 19:26
Автор:

• Мария Чиренко

Итальянские прокуроры, которые были государственными обвинителями в деле бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, в качестве доказательств использовали, в том числе, пропагандистские фейковые материалы. Об этом пишет американское издание New York Times.

Отмечается, что в числе доказательств вины украинца использовались два видеосюжета российского пропагандистского телеканала Russia Today, а также материал с сайта "Русская весна" о якобы сговоре руководства МВД с бойцами Нацгвардии относительно показаний в защиту Маркива. Пропагандисты показали "докумет", согласно которому побратимы Маркива якобы должны давать показания в пользу бойца. Украинские власти признали этот "документ" фейком.

Представители обвинения, в свою очередь, отметили, что пропагандистские материалы не являлись решающими для приговора и добавили, что присяжные не имеют права обсуждать,  на основании каких доказательств они признали Маркива виновным.

"Включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - отмечает издание.

В частности, представители партии "Большая Европа" обращали внимание, что судебный процесс испорчен "слухами и предрассудками". Политики призывали институции Евросоюза направить своих наблюдателей на рассмотрение апелляции Маркива. Предположительно, жалоба украинца будет рассматриваться весной.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Прокуроры просили для украинца 17 лет заключения. Украина подала апелляцию на решение итальянского суда.

В МИД заявили, что Украина не сотрудничала с итальянским следствием по делу  Виталия Маркива, что и стало причиной такого жесткого приговора. 
Источник: https://www.nytimes.com/2019/12/17/world/europe/russia-italy-propaganda.html?smid=nytcore-ios-share
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