Итальянские прокуроры доказывали «вину» Маркива фейками кремлевской пропаганды, - NYT

Итальянские прокуроры, которые были государственными обвинителями в деле бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, в качестве доказательств использовали, в том числе, пропагандистские фейковые материалы. Об этом пишет американское издание New York Times.



Отмечается, что в числе доказательств вины украинца использовались два видеосюжета российского пропагандистского телеканала Russia Today, а также материал с сайта "Русская весна" о якобы сговоре руководства МВД с бойцами Нацгвардии относительно показаний в защиту Маркива. Пропагандисты показали "докумет", согласно которому побратимы Маркива якобы должны давать показания в пользу бойца. Украинские власти признали этот "документ" фейком.



Представители обвинения, в свою очередь, отметили, что пропагандистские материалы не являлись решающими для приговора и добавили, что присяжные не имеют права обсуждать, на основании каких доказательств они признали Маркива виновным.



"Включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - отмечает издание.



В частности, представители партии "Большая Европа" обращали внимание, что судебный процесс испорчен "слухами и предрассудками". Политики призывали институции Евросоюза направить своих наблюдателей на рассмотрение апелляции Маркива. Предположительно, жалоба украинца будет рассматриваться весной.



Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Прокуроры просили для украинца 17 лет заключения. Украина подала апелляцию на решение итальянского суда.