Итальянские прокуроры доказывали «вину» Маркива фейками кремлевской пропаганды, - NYT

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Итальянские прокуроры, которые были государственными обвинителями в деле бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, в качестве доказательств использовали, в том числе, пропагандистские фейковые материалы. Об этом пишет американское издание New York Times.
Отмечается, что в числе доказательств вины украинца использовались два видеосюжета российского пропагандистского телеканала Russia Today, а также материал с сайта "Русская весна" о якобы сговоре руководства МВД с бойцами Нацгвардии относительно показаний в защиту Маркива. Пропагандисты показали "докумет", согласно которому побратимы Маркива якобы должны давать показания в пользу бойца. Украинские власти признали этот "документ" фейком.
Представители обвинения, в свою очередь, отметили, что пропагандистские материалы не являлись решающими для приговора и добавили, что присяжные не имеют права обсуждать, на основании каких доказательств они признали Маркива виновным.
"Включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - отмечает издание.
В частности, представители партии "Большая Европа" обращали внимание, что судебный процесс испорчен "слухами и предрассудками". Политики призывали институции Евросоюза направить своих наблюдателей на рассмотрение апелляции Маркива. Предположительно, жалоба украинца будет рассматриваться весной.
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