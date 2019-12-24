В торговом центре Сиднея покупатели устроили бойню за подарки: 17 пострадавших

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В Сиднее в торговом центре Westfield Parramatta устроили
драку за рождественские шары, в которых были подарки. В результате этого пострадали
12-ти покупателям, которым оказали помощь на месте, еще 5 человек пришлось госпитализировать.
Сообщается, что у троих пострадавших, кроме гематом, диагностировали достаточно серьезные травмы. Люди жаловались на боли в спине, тошноту и головокружение.
Как сообщало
издание "Комментарии", дизайнеры
французского дома высокой моды Saint Laurent представили стильные новинки на новогоднюю тематику. В создании праздничной коллекции участвовали разные
бренды.
Результатом коллаборации с Zai Skys стали лыжи стоимостью в
11605 долларов. А вот настоящую елку с неоновыми гирляндами разработали
дизайнеры Pinewood Forest. Такое творение продается за 3870 долларов.
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