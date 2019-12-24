В торговом центре Сиднея покупатели устроили бойню за подарки: 17 пострадавших

В Сиднее в торговом центре Westfield Parramatta устроили драку за рождественские шары, в которых были подарки. В результате этого пострадали 12-ти покупателям, которым оказали помощь на месте, еще 5 человек пришлось госпитализировать.

Сообщается, что у троих пострадавших, кроме гематом, диагностировали достаточно серьезные травмы. Люди жаловались на боли в спине, тошноту и головокружение.

Как сообщало издание "Комментарии", дизайнеры французского дома высокой моды Saint Laurent представили стильные новинки на новогоднюю тематику. В создании праздничной коллекции участвовали разные бренды.

Результатом коллаборации с Zai Skys стали лыжи стоимостью в 11605 долларов. А вот настоящую елку с неоновыми гирляндами разработали дизайнеры Pinewood Forest. Такое творение продается за 3870 долларов.



