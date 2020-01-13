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В Риме ограничили продажу сувениров туристам

Власти Рима борются с нашествием туристов

сегодня, 11:12
Автор:

• Сергей Медведев

В столице Италии Риме власти запретили продавать сувенирные изделия, напитки и уличную еду у популярных достопримечательностей.

В частности, местами свободными от торговли, станут Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви и Пьяцца Навона. Владельцы сувенирных магазинчиков получили предложения перенести свои торговые точки в другие места, однако многие из продавцов недовольны таким решением, поскольку работали легально и предоставляли туристам необходимые услуги.

Данный запрет является очередным шагом муниципальных властей в борьбе с массовым туризмом. Городские власти регулярно дополняют правила поведения для путешественников - так, серьезные штрафы действуют за купание в фонтанах, запрещено также  сидеть и лежать на ступеньках. Нарушителям грозят штрафы, размер которых могут достигать 450 евро.

Как сообщал портал "Комментарии", мэрия одного из австрийских поселков попросила туристов не приезжать.


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Источник: https://www.interfax.ru/world/
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