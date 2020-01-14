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В Венеции новая проблема: из-за приливов низкого уровня пересыхают каналы

Каналы в Венеции превратились в грязевые траншеи, а гондолы из-за низкого уровня воды – осели на мель

сегодня, 01:12
Автор:

• Таисия Ерохина

В Венеции в каналах зафиксировали слишком низкий уровень воды. Об этом информирует BBC.

Еще недавно Венеция угрожающе уходила под воду: два месяца назад около 70% итальянского города были затоплены, а уровень воды стал самым высоким за последние 50 лет. Теперь же тут возникла новая проблема – осушение. Основной причиной стали недостаточные приливы. Так, городские гондолы оказались почти на берегу после того, как уровень воды в каналах существенно упал. Сообщается, что теперь главный венецианский символ – городские каналы – стали похожи на грязевые траншеи. Но помимо непривлекательного внешнего вида это провоцирует значительные неудобства для передвижения по городу.

По данным местного издания Corriere del Veneto, уровень воды в каналах опустился за недавние дни на полметра, что стало рекордным за последние два года. Отмечается, что такую ситуацию спровоцировало отсутствие дождей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венеции превышен критический уровень "высокой воды". Ранее власти Венеции предупредили о подъеме воды до 150 см.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-51098129
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