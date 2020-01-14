В Венеции новая проблема: из-за приливов низкого уровня пересыхают каналы

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В
Венеции в каналах зафиксировали слишком низкий уровень воды. Об этом информирует BBC.
Еще
недавно Венеция угрожающе уходила под воду: два месяца назад около 70%
итальянского города были затоплены, а уровень воды стал самым высоким за
последние 50 лет. Теперь же тут возникла новая проблема – осушение. Основной
причиной стали недостаточные приливы. Так, городские гондолы оказались почти на
берегу после того, как уровень воды в каналах существенно упал. Сообщается, что
теперь главный венецианский символ – городские каналы – стали похожи на грязевые
траншеи. Но помимо непривлекательного внешнего вида это провоцирует
значительные неудобства для передвижения по городу.
По
данным местного издания Corriere del Veneto, уровень воды в каналах опустился за
недавние дни на полметра, что стало рекордным за последние два года.
Отмечается, что такую ситуацию спровоцировало отсутствие дождей.
Ранее
портал "Комментарии" сообщал, что в Венеции превышен критический уровень
"высокой воды". Ранее власти Венеции предупредили о подъеме воды до
150 см.
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